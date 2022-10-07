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Домашние животные постоянно радуют своих хозяев и всех окружающих забавным поведением. Действительно, за выкрутасами пушистых товарищей можно наблюдать вечно. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел белый шпиц, который весьма неординарно относится к уборке после "посещения туалета".
Пушистый аристократ отправился на прогулку, а после того, как сделал все свои дела, начал прибираться за собой. Делает он это удивительным образом. Песик грациозно вытянул сначала одну лапу, а затем другую. Так, аккуратно протягивая конечности, он зарыл свои фекалии.
Необычное поведение шпица заставило его хозяев вооружиться видеокамерой и заснять интимный процесс. Действительно, мало кто может похвастаться такой изящной собачкой. Пользователи Сети пришли в восторг от манерного пса и по-доброму позавидовали его владельцам.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится