Массажиста в Подмосковье заподозрили в убийстве клиентки - СМИ

О самом интересном поведали соседи

По информации в социальных сетях, в одном из жилых домов по улице Некрасова в Реутове найдено тело женщины. Соседи утверждают, что квартиру снимала супружеская пара, а утром муж отправился на работу.

Позднее мужчина обратился к пожилой соседке с просьбой зайти домой, так как не мог дозвониться до  супруги. Соседка увидела приоткрытую дверь, заметив тело обнаженной женщины со связанными руками и посиневшими ногтями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Женщина утверждает, что накануне к жене приезжал массажист, однако во время процедуры попросил клиентку убрать телефон. 

Правоохранительные органы ведут расследование.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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