Частная управляющая компания восстановит межквартирную перегородку после хлопка на Чертановской

Сотрудники допустили ошибку при проведении ремонтных работ

По адресу улица Чертановская, 24, корпус 1 произошел хлопок – в ситуации виновны сотрудники частной управляющей компании, которые в тот момент проводили работы в одной из квартир. Жители заявили, что УК пыталась заменить радиаторы отопления. Из-за отсутствия герметичности газового балона произошел хлопок газовоздушной смеси.

Частично повреждена межквартирная перегородка, которая, к счастью, осталась целой. Надежность и безопасность конструкций многоквартирного дома не пострадала, все жители в порядке.

В настоящее время УК занимается восстановлением поврежденной перегородки.