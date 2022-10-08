Народ массово скупает бензин после инцидента

Многокилометровые очереди выстроились на АЗС на Крымском полуострове. После подрыва Крымского моста народ стал массово скупать бензин, опасаясь его дефицита. Об этом сообщается в социальных сетях.

Некоторые привозят с собой сразу по несколько канистр, чтобы заправиться впрок. Основные скопления автомобилей наблюдаются в Севастополе.

Подобное поведение стало результатом паники, однако местные власти убеждают людей не поддаваться эмоциональным порывам. По заявлению местной администрации, на острове есть запасы топлива примерно на 40 дней. Поэтому людей призывают рационально покупать ресурс.

Также во избежание искусственного ажиотажа на полуострове ограничат продажу некоторых товаров. Продукты бакалейной группы будут отдавать с ограничением в 3 кг в одни руки.

В местных группах в социальных сетях народ сперва не поверил в произошедшее. После первых новостей многие утверждали, что это фейк. Чуть позже, когда взрыв Керченского моста подтвердился, народ оказался крайне возмущен. Люди предъявили претензии полиции, ФСБ и гаишникам за то, что не была установлена надлежащая охрана на дорогах, а также главе Крыма за обещания установить КПП на мосту, которые не были реализованы.

"Пожили и хватит. Мосту – ***** (очень плохо – пример редакции). Все пути отрезаны", – сказал один из крымчан после случившегося.

В комментариях некоторые люди заявили, что подобная выходка украинских властей должна получить серьезный ответ со стороны России.