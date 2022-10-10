Станция "Новаторская" Троицкой линии московского метро готова уже на две трети

Станция "Новаторская" Троицкой линии московского метро готова уже на две трети
Фото: АГН Москва
Работы идут полным ходом

Тоннелепроходческий механизированный комплекс "Людмила" завершил монолитные работы на станции "Новаторской" Троицкой линии московского метрополитена – объект уже готов на две трети.

В мэрии уточнили, что на станции готова внутренняя архитектурная отделка. Одновременно специалисты продолжают заниматься проходкой оборотных тупиков за станцией горным способом. Грунт очередной секции разработан, сейчас ее бетонируют.

Новая станция появится на пересечении улиц Новаторов и Академика Пилюгина, с "Новаторской" можно пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Длина Троицкой линии – сорок километров. Ветка соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк. У новых станций живут и работают порядка миллиона человек.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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