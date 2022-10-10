В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

Погибший переходил пути в неположенном месте

В Подольске на перегоне Подольск-Гривно электричка сбила 32-летнего мужчину, сообщили в администрации городского округа. Инцидент произошел в начале октября.

Как отмечает источник, причиной инцидента стало нарушение требований безопасности – мужчина переходил пути в несанкционированном месте. Сотрудники скорой константировали на месте смерть, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Всего в округе с начала года погибли десять человек – из-за  несоблюдения и пренебрежения гражданами правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. 

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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