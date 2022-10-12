Огромный пес искренне считает себя миниатюрной кошечкой

Как известно, домашние любимцы – бесконечный источник забавных историй и семейных легенд. При этом нужно отметить, что поведение животных сильно зависит от того, какое воспитание они получили в семье. Например, проживание бок о бок с котом может серьезно сказаться на манерах собаки.



Так случилось в одном семействе, где душа в душу живут усатый и хвостатая. В этот раз лидирующую позицию занял кот. Он мастерски обучил своим штучкам дорогого товарища – огромного пса. На выходе получилось так, что собака искренне возомнила себя кошкой.

Громадная собачка с легкостью грациозной кошечки вскакивает на стол, забирается на холодильник и в целом любит проводить время на всевозможных тумбочках. В этом ее полностью поддерживает котик, который часто невозмутимо лежит рядом с огромной подругой.

Необычное поведение животных заставило интернет-пользователей покатиться со смеху. Действительно, редко можно увидеть собаку, которая абсолютно убеждена в том, что является очаровательной кошечкой.