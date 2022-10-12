С начала года в Москве собрали около 860 тысяч тонн вторсырья

С начала года в Москве собрали около 860 тысяч тонн вторсырья
Фото: АГН Москва
В городе действует востребованная и эффективная программа с разъяснением, почему важно разделять мусор

Порядка 860 тысяч тонн вторичного сырья собрано в Москве с начала 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь – август при сортировке выделено и направлено на переработку почти 860 тысяч тонн вторсырья, что на 41 процент больше показателя за аналогичный период прошлого года. Динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора эффективна и востребована москвичами. В прошлом году удалось собрать рекордный объем – более миллиона тонн вторсырья", – указал чиновник.

Основная задача – достижение удобства сбора раздельного мусора, из-за чего и выбрали простую двухконтейнерную систему. В последние годы факсируется рост в этом сегменте – москвичи все активнее начинают активнее проникаться практикой раздельного сбора использованного сырья.

Участие в программе сугубо добровольное. Местные власти проводят активное информационное разъяснение, почему важно разделять мусор.

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