Курильщикам пригрозили ранней слепотой

Отдых с сигаретой давно вышел из моды

Несмотря на то, что курение в последнее время перестало быть модным времяпрепровождением, многие жители нашей страны до сих пор не могут расстаться с сигаретами. Однако такое пристрастие представляет серьезную угрозу для здоровья.

Так, опытный врач Татьяна Шилова отметила, что курение сигарет способно привести к ранней слепоте.

Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", серьезный урон организму наносится из-за резкого (на фоне курения) обострения болезней, с которыми человек сталкивается на своем жизненном пути.

Более того, эксперт утверждает, что глаза курильщика в среднем на 15 лет "старше", чем глаза его ровесников.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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