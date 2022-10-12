Отдых с сигаретой давно вышел из моды

Несмотря на то, что курение в последнее время перестало быть модным времяпрепровождением, многие жители нашей страны до сих пор не могут расстаться с сигаретами. Однако такое пристрастие представляет серьезную угрозу для здоровья.



Так, опытный врач Татьяна Шилова отметила, что курение сигарет способно привести к ранней слепоте.

Как поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", серьезный урон организму наносится из-за резкого (на фоне курения) обострения болезней, с которыми человек сталкивается на своем жизненном пути.

Более того, эксперт утверждает, что глаза курильщика в среднем на 15 лет "старше", чем глаза его ровесников.