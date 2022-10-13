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Многие люди принимают ответственное решение пустить в свою жизнь животный мир. Семьи заводят не только собак и котов, но и различных птиц, грызунов и даже насекомых. Появление дома говорящего попугая может перевернуть жизни всех обитателей с ног на голову.
Так случилось в семействе, где бок о бок живут попугай и овчарка. Судя по всему, между сожителями установились тесные отношения – по крайней мере, овчарка успела обучить пернатого товарища собачьему языку. Удивительно, но такое общение пришлось попугаю очень по душе. Теперь он постоянно ходит по квартире и гавкает.
А вот овчарка к подобного рода приколам относится весьма сдержанно. Судя по всему, пернатый товарищ давно достал собаку своими разговорами. Любопытными кадрами поделились владельцы зверинца. На видео попал момент, когда попугай пытается что-то объяснить овчарке по-собачьи. Пернатый отчаянно лает, однако его подруга явно не расположена к диалогу.
Необычный видеоролик получил широкий отклик в интернет-пространстве. Людей позабавило, что попугай перенял повадки овчарки и научился лаять.
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