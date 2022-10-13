Жители Пушкино пробили дыру в бетонной стене для удобного перехода ж/д путей

Стройбригады уже устали заваривать проход и ставить новые заграждения

Жители Пушкино не испугались ни штрафов, ни крепких преград – местным осточертела необходимость прокладывать путь в сотни километров, чтобы пересечь железнодорожные пути. Поэтому они просто пробили дыру в заборе из бетонных плит.

Бригады и заваривали прутьями из железа дыру, и ставили новые бетонные блоки, однако народ упрямо ходил через забор. В последний раз дырка стала огромной. А умелые горожане пристроили к ней лестницу, чтобы было удобнее перелезать, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Местные же утверждают, что никакого зла тут нет: людям просто нужно побыстрее попасть домой и сократить путь.