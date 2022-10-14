Слова композиции будто бы нашли отражение в 2022 году

Российские звезды серьезно обеспокоены отменой новогодних концертов и корпоративов – как правило, они традиционно приносят им большие деньги. Артистам приходится работать практически все праздники, зато после они могут позволить себе длительный отдых.

Однако из-за политической ситуации многие концерты на Новый год под вопросом. К примеру, в этом году решили не снимать "Голубой огонек". На этом фоне некоторые стали вспоминать, что еще в далеком 1994 году Филипп Киркоров исполнил пророческую песню, которая теперь воплотилась в жизнь.

Артисты припомнили слова композиции "Страна моя, тебе не до концертов". В ней Киркоров пел о тяжелом военном времени, которое приходится переживать всем.

"Кто сотворил все это, кто затеял? За что воюем мы и что мы делим? Мы все равно одной Отчизны дети, а нет ее – и мы никто на свете", – говорится в тексте.