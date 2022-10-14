В старой песне Киркорова нашли пугающее пророчество

В старой песне Киркорова нашли пугающее пророчество
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
Слова композиции будто бы нашли отражение в 2022 году

Российские звезды серьезно обеспокоены отменой новогодних концертов и корпоративов – как правило, они традиционно приносят им большие деньги. Артистам приходится работать практически все праздники, зато после они могут позволить себе длительный отдых. 

Однако из-за политической ситуации многие концерты на Новый год под вопросом. К примеру, в этом году решили не снимать "Голубой огонек". На этом фоне некоторые стали вспоминать, что еще в далеком 1994 году Филипп Киркоров исполнил пророческую песню, которая теперь воплотилась в жизнь. 

Артисты припомнили слова композиции "Страна моя, тебе не до концертов". В ней Киркоров пел о тяжелом военном времени, которое приходится переживать всем. 

"Кто сотворил все это, кто затеял? За что воюем мы и что мы делим? Мы все равно одной Отчизны дети, а нет ее – и мы никто на свете", – говорится в тексте. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин предложил Европе помощь с газом

Лидер придумал способ обойти западные санкции

НАТО послало России сигнал по ядерным ударам

Американцы выдали новые подробности военных учений "Стойкий полдень"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей