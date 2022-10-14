Москвичей без опыта работы приглашают на собеседования в крупные компании

Москвичей без опыта работы приглашают на собеседования в крупные компании
Фото: АГН Москва
В приоритете кандидаты с коммуникативными навыками и способностью к быстрому обучению

Центр занятости "Моя работа" приглашает жителей столицы без трудового опыта пройти собеседование на должности продавца-кассира, менеджера по товарам и интернет-заказам в сети детских магазинов. Преимущество отдадут кандидатам с коммуникативными навыками и способностью к оперативному обучению. 

Успешные кандидаты смогут претендовать на карьерный рост и профессиональное развитие, а также на корпоративную скидку при приобретении товаров магазинов.

Начинающие специалисты, желающие получить опыт работы в сфере общественного питания, пройдут два этапа собеседования – по одному из каждой компании. Первая устраивает открытый отбор 18 октября, где можно пройти интервью на позицию работника предприятия.

Вторая – одна из крупнейших сетей пиццерий, в которую можно устроиться на позицию поваров-пиццамейкера и курьера 20 октября. 

Еще один отбор начнется на позицию финансового консультанта в крупнейший банк РФ. Соискатель должен иметь законченное среднее образование, обладать навыками базового уровня владения программами на ПК.

В трудоустройстве помогает служба занятости населения Москвы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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