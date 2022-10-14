В нацпроекте "Производительность труда" участвуют 75 московских компаний

Город предлагает предприятиям системные меры поддержки

С начала 2022 года 75 московских предприятий подписали с местными властями соглашения об участии в национальном проекте "Производительность труда", сообщила министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

У 61 предприятия имеется адресная поддержка в виде разработок индивидуальных решений по повышению эффективности производственных процессов. Компании смогли увеличить выработку более чем на 20%.

"Остальные 14 участников нацпроекта применяют системные меры поддержки, включающие широкий набор инструментов – от обучения до льготного финансирования", – рассказала Багреева.

Основные источники роста производительности труда среди участников проекта – снижение времени реализации процессов, простоев и ожиданий, внедрение единых стандартов и перепланировка производственных линий, организация системы адресного хранения и рабочего пространства по системе 5S.

Проект "Производительность труда" действует в Москве с прошлого года. Требованиям для участия соответствуют порядка 4000 предприятий города.