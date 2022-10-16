Пушистый даст фору именитым исполнителям

Многие хозяева четвероногих товарищей любят хвастаться друг перед другом достижениями своих домашних животных. Действительно, появление в квартире мохнатого сожителя может принести много радости и новых впечатлений. Так, одному семейству посчастливилось жить в одной квартире с настоящим оперным певцом.



Огромный черно-белый пес оказался очень талантливым исполнителем. При этом мохнатый с радостью доставляет удовольствие искушенным зрителям – своим хозяевам и всему интернет-пространству.

Судя по всему, излюбленной сценой для артиста стал широкий подоконник. Именно на него пес взгромоздил свое тело и затянул протяжную песню. Стоит отметить, что мелодия действительно разительно отличается от обычных собачьих завываний. Вероятно, при должной тренировке хвостатый мог бы составить партию многим оперным певцам.