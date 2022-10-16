Оперное выступление огромного пса восхитило искушенную публику - видео

Оперное выступление огромного пса восхитило искушенную публику - видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый даст фору именитым исполнителям

Многие хозяева четвероногих товарищей любят хвастаться друг перед другом достижениями своих домашних животных. Действительно, появление в квартире мохнатого сожителя может принести много радости и новых впечатлений. Так, одному семейству посчастливилось жить в одной квартире с настоящим оперным певцом.

Огромный черно-белый пес оказался очень талантливым исполнителем. При этом мохнатый с радостью доставляет удовольствие искушенным зрителям – своим хозяевам и всему интернет-пространству.

Судя по всему, излюбленной сценой для артиста стал широкий подоконник. Именно на него пес взгромоздил свое тело и затянул протяжную песню. Стоит отметить, что мелодия действительно разительно отличается от обычных собачьих завываний. Вероятно, при должной тренировке хвостатый мог бы составить партию многим оперным певцам.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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