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Многие хозяева четвероногих товарищей любят хвастаться друг перед другом достижениями своих домашних животных. Действительно, появление в квартире мохнатого сожителя может принести много радости и новых впечатлений. Так, одному семейству посчастливилось жить в одной квартире с настоящим оперным певцом.
Огромный черно-белый пес оказался очень талантливым исполнителем. При этом мохнатый с радостью доставляет удовольствие искушенным зрителям – своим хозяевам и всему интернет-пространству.
Судя по всему, излюбленной сценой для артиста стал широкий подоконник. Именно на него пес взгромоздил свое тело и затянул протяжную песню. Стоит отметить, что мелодия действительно разительно отличается от обычных собачьих завываний. Вероятно, при должной тренировке хвостатый мог бы составить партию многим оперным певцам.
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