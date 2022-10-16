Умер заслуженный деятель искусств России

Умер заслуженный деятель искусств России
Фото: www.unsplash.com
Знаменитый советский журналист скончался в 88 лет

Сегодня, 16 октября, в информационном пространстве появились печальные новости о смерти заслуженного деятеля искусств нашей страны, выдающегося советского журналиста Олега Попцова.

Попцов по праву считается одним из родоначальников российского телевидения. Смерть знаменитого деятеля стала большим ударом для его коллег и родных. Печальными новостями с общественностью поделился известный телеведущий Евгений Попов. Он написал о смерти старшего коллеги в социальных сетях.

На момент кончины Олегу Попцову было 88 лет. На протяжении шести лет он был главой Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Также покойный занимал пост гендиректора канала ТВЦ, и до конца жизни был советником председателя ВГТРК.

Что послужило причиной смерти выдающегося российского деятеля, не сообщается. Где будет захоронен Попцов, а также дату прощания со знаменитостью сообщат позже.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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