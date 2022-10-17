Доказана эффективность российского противовирусного препарата прямого действия при Long Covid

Вирус SARS-CoV-2 может сохраняться в организме человека в течение длительного времени

Прошло уже почти три года с тех пор, как весь мир узнал о существовании нового коронавируса SARS-CoV-2. За это время миллионы людей перенесли так называемый COVID-19. Многие из переболевших до сих испытывают на себе его последствия. Сейчас ученые находят доказательства, что вирус SARS-CoV-2 в течение нескольких месяцев и даже лет может сохраняться в тканях мозга, легких и кишечнике.



В поисках противовирусной терапии

По статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, более 40% взрослых американцев перенесли COVID-19. Приблизительно каждый пятый из заболевших в течение нескольких месяцев после заражения коронавирусом чувствовал усталость и одышку, а также испытывал проблемы с памятью и сознанием. Такие симптомы впоследствии стали называть "мозговым туманом". А весь "букет" разнообразных последствий болезни получил название постковид или Long Covid, то есть пролонгированный или долгоиграющий ковид.

В США объявлено о создании некоммерческого фонда "Long Covid Research Initiative" и привлечены миллионные частные инвестиции для исследования вопроса: сохраняется ли вирус SARS-CoV-2 у пациентов с Long Covid и связан ли он с симптомами, наблюдаемыми у этих людей. В этом исследовании примут участие более 20 ведущих мировых ученых. Также будет проведено изучение возможной противовирусной терапии во время длительного ковида. Цель – выяснять, какими средствами можно бороться с вирусом, который задержался в организме.

Первые успехи

В то же время в Армении уже завершилось подобное исследование, которое ученые провели в 2020-2021 году на базе двух клинических центров. Изучение лонг ковида было связано с тем, что он влечет за собой не только ряд неврологических проблем, но и может вызывать воспалительные заболевания некоторых органов. Так у 45 пациенток возрастом около 35 лет был диагностирован подострый тиреоидит (воспаление щитовидной железы) разной степени тяжести после заболевания COVID-19. Всем пациенткам после соответствующих исследований щитовидной железы было назначено обычное в этом случае лечение глюкокортикоидами, которые постепенно снижали и отменяли. Спустя некоторое время после отмены почти у половины женщин начался рецидив заболевания, восемь пациенток получали рецидив 3-4 раза, у них возникали новые воспалительные очаги заболевание в щитовидной железе.

Эндокринологи предположили, что воспаление возникало вновь по причине сохранения вируса SARS-CoV-2 внутри организма. Стало очевидно, что лечение глюкокортикоидами неэффективно. Тогда к терапии подключили российский противовирусный препарат Арбидол, который входит в новые 16-е рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19 в России. Такой подход оправдал себя – все пациентки показали стойкую ремиссию.

Исходя из результатов исследования, теперь врачи рекомендуют при подостром тиреоидите, возникшем в результате затяжного постковида, лечение глюкокортикоидами дополнять противовирусными средствами, чтобы избежать рецидивов заболевания.

Найти и уничтожить

На данный момент в Европе, по данным ВОЗ, и в России, по данным Роспотребнадзора, продолжается очередная волна COVID-19. А это означает, что все больше людей будут в дальнейшем испытывать беспокойство в связи с симптомами Long Covid, если не получат адекватной противовирусной терапии.

Врачи рекомендуют при первых же симптомах заболевания начинать принимать противовирусные препараты прямого действия, чтобы максимально обезопасить себя от последствий этой неприятной болезни. Противовирусное средство желательно подобрать с широким спектром действия и с хорошей переносимостью. Среди отечественных препаратов таким действием обладает Арбидол (действующее вещество умифеновир).

Важно соблюдать рекомендации врачей по длительности приема – принимать весь курс, не бросать прием противовирусного (по аналогии с антибиотиком). Удобнее всего покупать Арбидол Максимум в упаковке 20 капсул, упаковка рассчитана на полный курс. Это помешает вирусам вновь активизироваться и продолжить активное размножение. Именно курсовой прием может уберечь от осложнений. Данный отечественный препарат напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

Эффективность умифеновира многократно доказана в исследованиях ученых из США, Китая, России и других стран. В частности, они обнаружили, что действующее вещество препарата подавляет вирусную активность, блокируя связывание спайк-белка вируса и клетки. Еще в январе 2022 года российские ученые опубликовали уточнение по механизму взаимодействия молекулы действующего вещества вышеназванного противовирусного средства с S-белком коронавируса, показав, что средство обладает способностью блокировать эту связь.