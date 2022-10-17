Один атлет нестандартно подошел к тренировке

Если чувствуете, что в вашей жизни не хватает эмоций и впечатлений, выход есть всегда – заведите домашнее животное. Коты и собаки – это настоящий кладезь забавных ситуаций и семейных историй. Как известно, пушистые товарищи горазды на выдумки, однако зачастую от них не отстают и хозяева.



Так, владельцы двух очаровательных псов решили приобщить их к спортивной жизни. Пушистых поставили на беговые дорожки с тем, чтобы они всегда могли держать себя в форме. Стоит отметить, что у собак, как и у людей, разные характеры и разные подходы к жизни.

Один пес с готовностью погрузился в мир спорта и тренировок – он усердно перебирает лапками и активно изучает работу беговой дорожки. А вот его товарищ поступил ровно наоборот, чем вызвал взрыв хохота у интернет-пользователей.

Смышленый пес встал на бортик беговой дорожки и с умным видом одной лапой начал перебирать по тренировочному полотну. Вряд ли он сможет существенно улучшить свою физическую форму, зато от души посмешил публику.