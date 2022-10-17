Депутат ГД Дмитрий Саблин заявил о важности всесторонней поддержки мобилизованных в воинских частях

Депутат ГД Дмитрий Саблин заявил о важности всесторонней поддержки мобилизованных в воинских частях
Дмитрий Саблин. Фото: State Duma Russia/www.globallookpress.com
Без грамотного тыла никакой победы не будет

17 октября мэр российской столицы Сергей Собянин объявил, что город успешно выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации – в городе завершается призывная кампания, объявленная в сентябре в отношении резервистов, прошедших боевую подготовку.

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин заявил, что не сомневался в профессионализме местных властей, которые смогли одними из первых в стране набрать необходимое число опытных бойцов. Ряд военкоров с передовой писали, что часто встречают москвичей на фронте – как добровольцев, так и кадровых военных. Вместе с этим Москва поддерживает тех, кто отправился защищать Родину.

"Москва своих не бросает – продолжит поддерживать семьи, помогут мобилизованным в воинских частях. И личное участие Сергея Собянина – это важный залог того, что и дальше все, где столица может помочь, она это сделает сразу, в полном объеме и без дополнительных просьб или заданий", – заявил парламентарий.

Поддержка в тылу и осознание того, что город не бросит своих на произвол судьбы, резюмировал депутат, и гарантирует победу на фронте.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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