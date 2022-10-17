Житель Серпухова украл стол из кофейни в ТЦ

Воришке обещают проблемы с полицией, если он не вернет мебель

Житель Серпухова украл стол из кофейни в торговом центре, где находился вместе с семьей. Заведение обратилось к мужчине в соцсетях с требованием вернуть мебель – в противном случае администрация напишет заявление в полицию.

Сотрудники, отследившие мужчину по видеокамерам, установили, что тот пришел с ребенком в детскую комнату, а уже на выходе из ТЦ закинул на плечи столик, с которым и ретировался, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Сотрудники кофейни сразу не заметили пропажу: находились в помещении.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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