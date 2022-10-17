Как избежать "черных кредиторов": россиянам дали совет

Без финансовой грамотности иной раз и из дома не выйти

Недобросовестных финансовых организаций в России хватает порядком. И на их счету тысячи обманутых клиентов, которые не имеют возможности своевременно вернуть долг.

В российских городах нелегальные конторы развертывают деятельность и работают под видом ломбарда или комиссионки. Однако человек, заявившийся туда, вдруг заключает договор на совершенно иных условиях.

Фактически происходит подмен документов, а задолжавшее лицо становится жертвой "черных коллекторов", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Чтобы не оказаться в беде, проверьте компанию на сайте Центробанка и внимательно прочитайте договор.