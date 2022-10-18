Президент высоко оценил инициативу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с главой России Владимиром Путиным преподнес ему неожиданный подарок. Глава региона принес в Кремль фотоальбом, который сделали жители – он посвящен женщинам воинов, принимащим участие в специальной военное операции.

Как пояснил Азаров, такая инициатива появилась, чтобы поднять моральный дух других солдатских жен.

"Вот такие замечательные женщины, они решили сделать это сами", – отметил губернатор.

Все женщины сфотографировались в кителях своих мужчин, оставив к каждой публикации письма с добрыми пожеланиями.

Инициатива Владимиру Путину понравилась. Он отметил, что женщины в Самарской области красивые и попросил оставить альбом себе.