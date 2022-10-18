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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с главой России Владимиром Путиным преподнес ему неожиданный подарок. Глава региона принес в Кремль фотоальбом, который сделали жители – он посвящен женщинам воинов, принимащим участие в специальной военное операции.
Как пояснил Азаров, такая инициатива появилась, чтобы поднять моральный дух других солдатских жен.
"Вот такие замечательные женщины, они решили сделать это сами", – отметил губернатор.
Все женщины сфотографировались в кителях своих мужчин, оставив к каждой публикации письма с добрыми пожеланиями.
Инициатива Владимиру Путину понравилась. Он отметил, что женщины в Самарской области красивые и попросил оставить альбом себе.
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