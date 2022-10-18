Курс рубля
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Вскоре жители нашей страны да и всей планеты столкнутся с важным космическим явлением – Коридором затмений. Это время, когда затмения Солнца и Луны происходят друг за другом. Как известно, период таит в себе немало опасностей.
В этот период лучше по максимуму сократить время нахождения на улице. Небесные светила могут негативно сказаться на состоянии человеческого организма.
Плохой идеей будет запуск новых проектов. Также стоит избегать серьезные перемены в работе – время точно не подходит для смены трудоустройства.
Необходимо быть аккуратным с финансовыми операциями. Давать в долг или брать взаймы не стоит.
Длительные путешествия могут закончиться весьма плачевно. Если есть возможность, отпуск и командировки лучше перенести.
Массовые мероприятия, шумные вечеринки лучше обходить стороной. В этот период резко возрастает риск получить травму и нарваться на конфликт.
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