Астрологи категорически не советуют совершать ряд привычных действий

Вскоре жители нашей страны да и всей планеты столкнутся с важным космическим явлением – Коридором затмений. Это время, когда затмения Солнца и Луны происходят друг за другом. Как известно, период таит в себе немало опасностей.



Что нельзя делать в Коридор затмений

В этот период лучше по максимуму сократить время нахождения на улице. Небесные светила могут негативно сказаться на состоянии человеческого организма.

Плохой идеей будет запуск новых проектов. Также стоит избегать серьезные перемены в работе – время точно не подходит для смены трудоустройства.

Необходимо быть аккуратным с финансовыми операциями. Давать в долг или брать взаймы не стоит.

Длительные путешествия могут закончиться весьма плачевно. Если есть возможность, отпуск и командировки лучше перенести.

Массовые мероприятия, шумные вечеринки лучше обходить стороной. В этот период резко возрастает риск получить травму и нарваться на конфликт.