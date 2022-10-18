Премьер-министр стала объектом бесконечных шуток

Лиз Трасс с большой помпой взошла на высокий пост британского премьер-министра, однако спустя весьма короткое время стала объектом постоянной критики. В Соединенных Штатах Америки активно упражняются в остроумии и придумывают забавные прозвища для британки.



На этот раз высокопоставленную госслужащую сравнили с "увядающей головой салата". Американские журналисты отметили, что "они обе имеют срок годности", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Судя по всему, таким образом американцы намекают на то, что век Трасс в кресле премьер-министра будет недолог, ее "срок годности" стремительно подходит к концу.