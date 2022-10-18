"Притворился дохлым": Байден завис во время вопросов журналистов

"Притворился дохлым": Байден завис во время вопросов журналистов
Джо Байден. Фото: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP/www.globallookpress.com
Президент побил собственный рекорд по чудачествам

Многие давно сошлись во мнении, что нынешний американский лидер Джо Байден войдет в историю благодаря бесконечному количеству конфузов. Однако на этот раз он превзошел сам себя. Байден в буквальном смысле слова завис во время пресс-конференции.

Сначала пожилой главнокомандующий собрал все силы в кулак и выступил с заранее подготовленной речью. После этого журналисты решили задать ему пару вопросов. На этом месте политик замер в неестественной позе с отсутствующим выражением лица.

В связи с этим общение с журналистами пришлось продолжить главе Минобразования Мигелю Кардоне – добиться чего-либо от неожиданно впавшего в ступор президента не удалось.

"Байден готовится стать памятником", "В зимнюю спячку собрался, что ль!?",  "Он опоссум – при угрозе жизни притворяется дохлым", "Очередная критическая ошибка в мозге деда", "Красивая работа российских хакеров – сервер у Байдена завис!", "Прекрасный президент для правящих кругов США. Любую дичь они сейчас могут учинить, потом просто спихнув всю вину на него", "Вот что значит голубиной почтой избирать президента. Приходится деду отдуваться, а хочется просто полежать на диване", – язвят комментаторы.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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