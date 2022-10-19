Малыш насмешил весь интернет

Домашние животные постоянно поднимают настроение своим владельцам и окружающим. Непосредственность и готовность к экспериментам – отличительная особенность пушистых товарищей. Настоящий фурор в интернет-пространстве произвел мелкий песик, который устроил жаркие кавказские танцы.



Хозяева чихуахуа обратили внимание на то, как их любимый пес зажигательно двигается перед зеркалом. Малыш встал на задние лапки и стал изображать необычные танцевальные движения. Внимательные владельцы шерстяного танцора засняли происходящее на видеокамеру и наложили подходящую музыку.

В итоге интернет-пользователи получили отличную возможность насладиться зажигательным танцем чихуахуа, который не уступает своей энергичностью славящимся горячей кровью кавказцам. Видеоролик получил широкий отклик в социальных сетях и набрал большое количество просмотров.