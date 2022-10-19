Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города

Собянин заявил о сохранении обычного режима жизни города
Сергей Собянин. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Градоначальник дал важные пояснения по ситуации

Сегодня, 19 октября, российский главнокомандующий Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории четырех новых российских субъектов. В связи с этим глава столицы нашей страны Сергей Собянин разъяснил, что данное решение никак не скажется на жизни жителей Белокаменной.

Мэр подчеркнул, что столичная администрация сделает все необходимое для того, чтобы повысить безопасность важных социальных объектов и объектов инфраструктуры.

При этом Собянин особо отметил, что на данном этапе никаких ограничительных мер, которые могли бы сказаться на привычном ритме жизни Москвы, вводить не собираются.

Все меры, направленные на устойчивое развитие экономики, поддержку системы гражданской обороны и координацию средств реагирования, будут осуществляться в рабочем режиме.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинские боевики разделились на группировки: что происходит под Херсоном

Незалежные пытаются применить новую тактику

После слов Суровикина на Украине готовятся к тяжелым боям за Киев

Обе стороны считают битву за Херсон стратегически важной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей