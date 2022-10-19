Градоначальник дал важные пояснения по ситуации

Сегодня, 19 октября, российский главнокомандующий Владимир Путин объявил о введении военного положения на территории четырех новых российских субъектов. В связи с этим глава столицы нашей страны Сергей Собянин разъяснил, что данное решение никак не скажется на жизни жителей Белокаменной.



Мэр подчеркнул, что столичная администрация сделает все необходимое для того, чтобы повысить безопасность важных социальных объектов и объектов инфраструктуры.

При этом Собянин особо отметил, что на данном этапе никаких ограничительных мер, которые могли бы сказаться на привычном ритме жизни Москвы, вводить не собираются.

Все меры, направленные на устойчивое развитие экономики, поддержку системы гражданской обороны и координацию средств реагирования, будут осуществляться в рабочем режиме.