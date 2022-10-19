Медучреждение построят в Сергиевом Посаде

Руководитель подмосковного Сергиева Посада Михаил Токарев сообщил главе региона Андрею Воробьеву о намерениях в ближайшее время возвести в городе Центр для реабилитации слепоглухих.



Токарев напомнил, что российский главнокомандующий Владимир Путин с особым вниманием относится к помощи людям с подобного рода инвалидностями.

Градоначальник сообщил губернатору, что уже к концу грядущего года центр будет возведен. Помимо местных жителей, в нем смогут получить помощь и поддержку все россияне в возрасте от 18 до 35 лет, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".