Многие собаки способны на потрясающие трюки

Как известно, домашние животные обладают высоким уровнем интеллекта и сообразительности. Если затратить достаточное количество времени на обучение собачки или кота, можно достичь феноменальных результатов. Так, владельцы смышленой собаки решили обучить ее вождению велосипеда. Удивительно, но это им удалось.



Собака отлично овладела навыкам, что продемонстрировала в интернет-пространстве. Пес прекрасно справляется с поставленной задачей и весьма оперативно перебирает лапами педали.

Очевидно, что данное занятие по душе собачке. Песик с большим воодушевлением запрыгнул на трехколесный велосипед и радостно отправился в небольшое путешествие по квартире.

Стоит отметить, что забавный видеоролик получил широкий отклик у пользователей Сети. Многие признались, что с удовольствием обзавелись бы таким смышленым четвероногим товарищем. При этом владельцы животных понимают, какой труд – сделать из домашнего любимца подобного циркача.