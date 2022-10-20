Путин решил упразднить Ростуризм

Функции службы возложили на Минэкономразвития

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции агентства передадут Минэкономразвития.

Как пишет телеканал МИР24, для совершенствования госуправления и повышения турдеятельности, развития туриндустрии указанный федеральный орган исполнительной власти упраздняется.

Правительству поручено провести ликвидационные процедуры с определением численности служащих в Минэкономразвития, а также решить все вопросы, которые необходимы для реализации указа.

Как пишет телеканал "360", в ведении Минэкономразвития Ростуризм находился с лета 2020 года. До 2018 года – под Минкультом.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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