Путин решил упразднить Ростуризм

Функции службы возложили на Минэкономразвития

Глава РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции агентства передадут Минэкономразвития.

Как пишет телеканал МИР24, для совершенствования госуправления и повышения турдеятельности, развития туриндустрии указанный федеральный орган исполнительной власти упраздняется.

Правительству поручено провести ликвидационные процедуры с определением численности служащих в Минэкономразвития, а также решить все вопросы, которые необходимы для реализации указа.

Как пишет телеканал "360", в ведении Минэкономразвития Ростуризм находился с лета 2020 года. До 2018 года – под Минкультом.