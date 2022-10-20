В краны горожан попадает исключительно пригодная для питья жидкость

С начала 2022 года в Москве провели свыше 2 млн анализов качества воды. В эксплуатации в городе – свыше 13 тыс. километров водопроводных сетей при ежедневном потреблении в 2,8 млн кубов. Для функционирования такой сложной системы на высоком уровне необходим постоянный контроль.

В столице состояние воды анализируют по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. Контроль качества начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине для выявления различия в составе. Так можно получить детальную картину о состоянии водоемов. Для Москвы забор проб осуществляется более чем в 250 точках.

"Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксирует свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например мутность, цветность, электропроводность", – указал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты круглосуточно следят за качеством воды, внося при необходимости корректировку в технологию водоподготовки – в кран москвича должна попадать полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям нормативов по гигиене.