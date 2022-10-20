В городе сформированы благоприятные факторы для бизнеса и производства

Инвестиции в основной капитал российской столицы за последние четыре года составили 20,3 трлн рублей в сопоставимых ценах, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В столице каждый год прибавляется число новых компаний и реализуемых проектов – городская инфраструктура расширяется, из-за чего капитал столицы неуклонно растет. Этому способствуют благоприятные факторы: системная и антикризисная поддержка для бизнеса в виде льготных кредитов и субсидий на производства, спецстатусы для снижения региональной налоговой нагрузки, а также предоставление земли в аренду без торгов.

За первые полгода 2022-го объем инвестиций в основной капитал Москвы превысил 1,9 трлн рублей – приведенный показатель выше на 4,4% аналогичного прошлогоднего.

Только вложения обрабатывающей промышленности в основной капитал в период с января по июнь 2022 года в номинальном выражении выросли более чем на 74% в сравнении с прошлым годом, составив 75,9 млрд рублей. С 2017 по 2021 год такие предприятия суммарно инвестировали 501,4 миллиарда рублей.