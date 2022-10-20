В других странах не рады видеть гостей из королевства

В туристической отрасли частенько дают емкие характеристики путешественникам из разных стран. Оказалось, что британцы бьют все рекорды по неприемлемости поведения, чем заслужили обидный статус "туристов-свиней".



Таковыми представителей Британского королевства считают во многих курортных государствах. Например, британцы часто любят посещать теплые пляжи Испании. Для популярного курорта – Балеарских островов приезд англичанина сродни нашествию саранчи. Испанцы очень не любят таких гостей.

Дело в том, что уроженцы Великобритании чистенько прикладываются к бутылке, а в пьяном состоянии не способны контролировать свое поведение. Доходит до того, что чопорные англичане начинают расхаживать по улицам в чем мать родила, а также справляют нужду прямо на публике.

Более того, частенько британцы устраивают драки, которые иногда заканчиваются приездом катафалка. Такая агрессивность сильно раздражает представителей принимающих сторон во всем мире, сообщают аналитики издания "Аргументы и факты".