Портрет разместят на многоэтажном доме в Орехово-Зуево

Завтра, 21 октября, в Московской области пройдет важное событие. В Орехово-Зуево торжественно откроют мурал, посвященный памяти павшего в боях на территории украинского государства Героя России Алексея Осокина.



Молодой человек стал одним из первых бойцов, кому российский главнокомандующий Владимир Путин присвоил почетное звание за участие в спецоперации. Парень отдал свою жизнь, чтобы спасти раненых товарищей во время штурма аэропорта "Гостомель".

Мурал появится на доме, где Герой России жил вместе с родителями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".