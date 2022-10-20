В Подмосковье появится мурал в память о погибшем на СВО Герое России

Портрет разместят на многоэтажном доме в Орехово-Зуево

Завтра, 21 октября, в Московской области пройдет важное событие. В Орехово-Зуево торжественно откроют мурал, посвященный памяти павшего в боях на территории украинского государства Героя России Алексея Осокина.

Молодой человек стал одним из первых бойцов, кому российский главнокомандующий Владимир Путин присвоил почетное звание за участие в спецоперации. Парень отдал свою жизнь, чтобы спасти раненых товарищей во время штурма аэропорта "Гостомель".

Мурал появится на доме, где Герой России жил вместе с родителями, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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