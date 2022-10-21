Французский бульдог перешел с лая на кряканье – видео

Французский бульдог перешел с лая на кряканье – видео
Фото: www.unsplash.com
Странные звуки заставили публику хохотать

Домашние любимцы постоянно попадают в необычные ситуации и становятся причиной безудержного веселья окружающих. На этот раз в интернет-пространстве бурно обсуждают очаровательного французского бульдога, который вместо привычного "гав-гав" издает некие нечленораздельные звуки, больше похожие на кряканье.

Песик явно пользуется большой популярностью. Его хозяева настолько впечатлились звучанием любимого животного, что записали с ним целый видеоролик. На кадры попал момент, когда хозяин пытается раздразнить своего шерстяного товарища.

Сначала бульдог угрожающе рычит, после видно, что он начинает сильнее злиться, и в конце концов пес разразился гавканьем. Впрочем, назвать так издаваемые собакой звуки точно нельзя. Необычный пес остервенело крякает. Стоит отметить, что такая негативная реакция никого не испугала, а наоборот, заставила хохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Известная русофобскими заявлениями Лиз Трасс подала в отставку

Британка занимала пост премьер-министра всего полтора месяца

"1332 чертовых боеголовки": Трамп назвал США весомую причину дружить с Россией

Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей