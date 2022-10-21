Странные звуки заставили публику хохотать

Домашние любимцы постоянно попадают в необычные ситуации и становятся причиной безудержного веселья окружающих. На этот раз в интернет-пространстве бурно обсуждают очаровательного французского бульдога, который вместо привычного "гав-гав" издает некие нечленораздельные звуки, больше похожие на кряканье.



Песик явно пользуется большой популярностью. Его хозяева настолько впечатлились звучанием любимого животного, что записали с ним целый видеоролик. На кадры попал момент, когда хозяин пытается раздразнить своего шерстяного товарища.

Сначала бульдог угрожающе рычит, после видно, что он начинает сильнее злиться, и в конце концов пес разразился гавканьем. Впрочем, назвать так издаваемые собакой звуки точно нельзя. Необычный пес остервенело крякает. Стоит отметить, что такая негативная реакция никого не испугала, а наоборот, заставила хохотать.