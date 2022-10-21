Накануне премьер объявила о своей отставке

Вчера, 20 октября, все информационное пространство обсуждало заявление британского премьер-министра Лиз Трасс о решении покинуть высокий пост. Меткая шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева по этому поводу вызвала бурную реакцию у американского миллиардера Илона Маска.



В целом уход британки с поста руководителя местного правительства получился очень резонансным – госпожа Трасс пробыла в кресле премьер-министра всего 44 дня, напоминает телеканал "360". Стоит отметить, что над правлением британки давно потешались в Сети. В интернет-пространстве устроили шуточные гонки Трасс и салата-латук. Мол, чей срок истечет быстрее – очередного премьера или овоща. После заявления об отставке под онлайн-трансляцией гонки появилась заметка о том, что "салат пережил Трасс".

Бывший президент Российской Федерации в социальных сетях с юмором объявил, что прощается с англичанкой и поздравляет салат-латук, передает интернет-издание URA.RU.

"Весьма хороший троллинг, если честно", – с чувством отреагировал на заметку Медведева американский миллиардер. Его слова приводит издание "Общественная служба новостей".