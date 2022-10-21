Россиянин расстался с 450 тысячами ради сохранения интимного секрета

Мошенники узнали о постыдных пристрастиях мужчины

Телефонные террористы продолжают наживаться на доверчивых жителях нашей страны. Пикантная история произошла с мужчиной из Тульской области – его убедили заплатить почти полмиллиона рублей за сохранение интимного секрета.

Оказалось, мужчина является любителем горячего контента и внимания продажных женщин. Мошенники пригрозили россиянину, что обнародуют тот факт, что он посещал сайт с услугами женщин легкого поведения.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчине стало настолько стыдно, что он отдал злоумышленникам 450 тысяч рублей за молчание.

Источник: ИА Тульские новости ✓ Надежный источник
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