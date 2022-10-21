Жители Электростали жалуются на порванные сиденья в городских маршрутках

Древние, как смерть

Жительница Электростали увидели ободранные сиденья в одной из городских маршруток, предположив, что в них явно что-то искали. Многие сиденья порваны, кое-где остался лишь поролон, как будто неизвестные сознательно потрошили салон.

СМИ полагают, что причина все-таки в изношенности городского транспорта, которым очень давно никто не занимался. Маршрутки явно нужно привести в порядок. Частный перевозчик просто не обращает на состояние автобусов никакого внимания, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

К счастью, городская администрация отреагировала в социальных сетях на сообщения, пообещав разобраться в ситуации.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Устроила истерику с 4 утра: раскрыты подробности скандальной отставки Трасс

Британка установила антирекорд

Русская ракета с искусственным интеллектом: как ВС РФ уничтожат американские авианосцы

При необходимости военные могут сокрушить корабли США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей