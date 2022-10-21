Жители Электростали жалуются на порванные сиденья в городских маршрутках

Древние, как смерть

Жительница Электростали увидели ободранные сиденья в одной из городских маршруток, предположив, что в них явно что-то искали. Многие сиденья порваны, кое-где остался лишь поролон, как будто неизвестные сознательно потрошили салон.

СМИ полагают, что причина все-таки в изношенности городского транспорта, которым очень давно никто не занимался. Маршрутки явно нужно привести в порядок. Частный перевозчик просто не обращает на состояние автобусов никакого внимания, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

К счастью, городская администрация отреагировала в социальных сетях на сообщения, пообещав разобраться в ситуации.



