Россиянке срезали часть уха во время неудачной стрижки

Еще и заплатила денег

Жительнице Екатеринбурга сделали экстремальную стрижку, отрезав машинкой небольшой кусочек уха. Еще и взяли деньги в полном объеме за оказанную услугу, отказавшись предоставлять компенсацию – пострадавшая заплатила 600 рублей за свою прическу.

Рана кровоточила еще пару часов после того, как несчастная пришла домой. А парикмахеры даже не принесли извинений, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Пользователи Сети возмущаются таким бесстыдством и ругают мастера. Да и стрижка, считают опытные пользователи, на глаз сделана некачественно.