Габаритный товарищ не отличается активностью

Большинство людей склоняются к мысли, что "без кота и жизнь не та". При этом почетную роль домашнего любимца могут занять далеко не только кошечки, но и такие экзотические жители дома, как свиньи. Одно семейство решило разместить в квартире габаритного поросенка, который душа в душу живет с хаски.



Единственной проблемой оказалось то, что хряк не отличается высокой активностью. Такое положение дел серьезно расстраивает песика, привыкшего много времени проводить в веселых играх. Хаски не теряет надежды привлечь к любимому занятию неповоротливого сожителя.

Владельцы странной компании животных запечатлели забавные кадры, на которых пес требует от свиньи присоединиться к игре. Судя по всему, хряк занялся своим любимым делом – развалился на подстилке и блаженно спит.

Однако у хаски были свои планы на сожителя. Он очень хотел играть и буквально накинулся на свинью. Хаски требовательно прыгает по неподвижному телу товарища, пытаясь склонить его к активной игре. Впрочем, судя по всему, это ему так и не удалось.