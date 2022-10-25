Заскучавший хаски тщетно пытался разыграть огромную свинью - видео

Заскучавший хаски тщетно пытался разыграть огромную свинью - видео
Фото: www.unsplash.com
Габаритный товарищ не отличается активностью

Большинство людей склоняются к мысли, что "без кота и жизнь не та". При этом почетную роль домашнего любимца могут занять далеко не только кошечки, но и такие экзотические жители дома, как свиньи. Одно семейство решило разместить в квартире габаритного поросенка, который душа в душу живет с хаски.

Единственной проблемой оказалось то, что хряк не отличается высокой активностью. Такое положение дел серьезно расстраивает песика, привыкшего много времени проводить в веселых играх. Хаски не теряет надежды привлечь к любимому занятию неповоротливого сожителя.

Владельцы странной компании животных запечатлели забавные кадры, на которых пес требует от свиньи присоединиться к игре. Судя по всему, хряк занялся своим любимым делом – развалился на подстилке и блаженно спит.

Однако у хаски были свои планы на сожителя. Он очень хотел играть и буквально накинулся на свинью. Хаски требовательно прыгает по неподвижному телу товарища, пытаясь склонить его к активной игре. Впрочем, судя по всему, это ему так и не удалось.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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