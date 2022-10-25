Людей могут одолевать навязчивые мысли

Парад затмений, который в 2022 году начнется 25 октября и завершится 8 ноября, является важным астрологическим событием – в это время будут решаться судьбы людей. Астролог Ирина Березовская в беседе с "Москва 24" рассказала, что категорически нельзя делать в этот период.

Уже 25 октября может возникнуть мысль о необходимости что-то срочно изменить в своей жизни – к примеру, продать квартиру или уйти с работы. Однако специалист предупреждает, что прислушиваться к навязчивым мыслям не стоит, поскольку на человека будет влиять "пелена затмений".

По словам Березовской, во время парада затмений велика вероятность принять решение, о котором в будущем придется сильно пожалеть. Поэтому не следует ввязываться в новые авантюры, начинать большие дела.

При этом в некоторых вопросах период окажется благоприятным. К примеру, удачными будут трансформации внешнего и внутреннего мира человека. Можно заняться спортом, сменить имидж, встать на путь самосовершенствования.

"Новая свежая энергия наполнит вас, как только этот сложный период завершится 8 ноября", – уверяет астролог.

Лунное затмение 25 октября лучше всего будет видно жителям Сибирии. Люди, проживающие в других регионах страны, смогут наблюдать за частичным явлением.