В Иваново ветеран Великой Отечественной войны отпраздновала столетие

Боевая пенсионерка до сих пор хорошо себя чувствует

Казалось бы, Великая Отечественная война закончилась очень давно, однако, к счастью, до сих пор в нашей стране остались люди, которые своими глазами видели бесчинства фашистов и приближали День Победы.

Так, в Иваново свой столетний юбилей отпраздновала Зинаида Боровкова. Боевая женщина в военные годы была тружеником тыла, а на пенсию уходила с должности работника местного профсоюза здравоохранения.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас ветеран проживает в Ивановском доме-интернате. Большой праздник Зинаида Боровкова встретила в окружении близких друзей.

Источник: Новости 1 Иваново» ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Последствия слишком серьезные": физик-ядерщик разгромил идею Украины о "грязной бомбе"

Эксперт не верит, что украинцы могут решиться на это

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей