Боевая пенсионерка до сих пор хорошо себя чувствует

Казалось бы, Великая Отечественная война закончилась очень давно, однако, к счастью, до сих пор в нашей стране остались люди, которые своими глазами видели бесчинства фашистов и приближали День Победы.



Так, в Иваново свой столетний юбилей отпраздновала Зинаида Боровкова. Боевая женщина в военные годы была тружеником тыла, а на пенсию уходила с должности работника местного профсоюза здравоохранения.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас ветеран проживает в Ивановском доме-интернате. Большой праздник Зинаида Боровкова встретила в окружении близких друзей.