Патриарх Кирилл заговорил о наступлении конца света

Патриарх Кирилл заговорил о наступлении конца света
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Митрополит верит, что президент спасает всех от апокалипсиса

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время выступления на съезде Всемирного русского народного собора выступил с большой речью, в которой заговорил о приближении конца света. Отрывок с его заявлениями привела SOTA.

Митрополит утверждает, что сейчас идет большая борьба с мировым всеединством, в котором нет места замыслу Творца о человеке. И, согласно христианской эсхатологии, если позволить этому глобализму случиться, то появится антихрист, а далее наступит конец света. Именно этому, по его мнению, и сопротивляется президент России.

Кирилл указал, что уже сейчас видны первые предпосылки апокалипса: это разрешение эвтаназии, ЛГБТ-браков, генетические эксперименты. По его словам, многие западные страны завидуют России, что у нее есть такой лидер, который открыто верит в Бога,  ведь там, на Западе, говорить о своей вере не принято, уверяет он. 

Остановить приближение конца света, считает патриарх, может только диктатура большинства, которое не даст меньшинству, вроде ЛГБТ, права голоса. 

Источник: SOTA
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