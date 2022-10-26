Тухлая рыба влетела брянскому супермаркету в копеечку

Нерадивые бизнесмены пытались накормить людей некачественным продуктом

Громкий скандал разразился в Брянске. Один из местных жителей хотел полакомиться элитной красной рыбкой и приобрел ее в одном из супермаркетов. Однако, вернувшись домой, мужчина столкнулся с большим разочарованием.

Когда клиент магазина открыл упаковку с соленой семгой, то почувствовал резкий запах тухлятины и увидел плесень.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчина не растерялся и обратился в Роспотребнадзор. Оказалось, что рыбу хранили ненадлежащим образом, за что магазину придется заплатить целых 300 тысяч рублей штрафа.

Источник: Брянские новости ✓ Надежный источник
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