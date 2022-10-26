Около 3000 врачей общей практики в Москве повысили квалификацию по семи направлениям

Около 3000 врачей общей практики в Москве повысили квалификацию по семи направлениям
Фото: АГН Москва
Депздрав обеспечивает медиков возможностью повысить квалификацию для работы на первичном приеме

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы продолжает реализовывать образовательную программу для врачей общей практики – в ней участвуют порядка 3 тысяч медиков.

По четырем направлениям обучение подходит к концу, по троим – уже завершено. Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что на врачей общей практики приходится основная часть первичного приема в городских поликлиниках. Поэтому специалистам необходимо постоянно повышать свой уровень компетенции по основным заболеваниям для работы с пациентами.

"В настоящее время врачи завершают обучение по таким направлениям, как неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено. В общей сложности медики охватили уже семь направлений", – рассказала Ракова.

Над программой работали главные внештатные специалисты депздрава с ведущими профессионалами городских медицинских учреждений. Программа Кадрового центра департамента длится полтора года и состоит из 13 образовательных модулей, включая урологию, эндокринологию, ревматологию, кардиологию, гастроэнтерологию и остальные направления. После теории медики отрабатывают полученные знания на симуляционном и медицинском оборудовании.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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