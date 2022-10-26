"Покроется черной тучей": индейский шаман оставил страшное предсказание для человечества

"Покроется черной тучей": индейский шаман оставил страшное предсказание для человечества
Фото: www.unsplash.com
Некоторые страны будут стерты с лица земли

Многие пророки сходятся во мнении, что в самое ближайшее время человечеству придется столкнуться с серьезными испытаниями. В частности, речь идет о природных катастрофах, которые способны серьезно изменить облик нашей планеты. Страшное предсказание на этот счет оставил знаменитый индейский шаман Роберт Волк-Призрак.

Нужно иметь в виду, что индеец не просто шаман-пророк, этот человек получил два высших образования и является консультантом NASA по экстремальным состояниям нашей планеты.

По мнению Волка-Призрака, самая печальная участь ждет Соединенные Штаты Америки и Канаду. Именно эти две страны погибнут в ходе мирового катаклизма. По словам индейца, небо над государствами "покроется черной тучей".

Страшная катастрофа может произойти в не отдаленном будущем. Скорее всего, коллапс будет связан с Йеллоустоунским вулканом. Стоит отметить, что многие эксперты предсказывают гибель Америки именно из-за извержения этого вулкана. Известно, что он спит более 500 тысяч лет.

Источник: Невские новости ✓ Надежный источник
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