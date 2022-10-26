Расходы родителей петербургских школьников на питание увеличатся на 9 миллиардов

А качество останется прежним

В понедельник, 24 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об увеличении расходов на льготное питание школьников в 2023 году на 9 миллиардов рублей. Однако о том, что расходы родителей школьников нельготных категорий также увеличатся, глава города предпочел скромно умолчать.



Заявление Беглова об увеличении финансирования сектора социального школьного питания подхватили все связанные со Смольным СМИ. Это предсказуемо, новость действительно позитивная и полезная, если выделение дополнительных средств действительно позитивно скажется на качестве питания. Однако шансы на это минимальны – в течение 2022 года никаких предпосылок к этому не было, детей обслуживают все те же предприятия, на которые петербуржцы жалуются даже не годами, а десятилетиями.

Также в понедельник, 24 октября, ответственный за соцпит вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко опубликовал новые тарифы на школьное питание, по которым будут платить родители школьников нельготных категорий. С 1 января тарифы увеличиваются более чем на 30%. Об этом событии смольнинские СМИ, как и губернатор Беглов, умолчали.

Кроме того, Москаленко указал, что в городе около 56% школьников кормят по льготам. Учитывая тот факт, что расходы на льготников и не льготников рассчитываются по одному тарифу, в 2023 году петербуржцам придется выложить почти столько же, сколько Беглов выделил из бюджета.

Как ранее отмечали СМИ, часть из этого повышения уйдет комбинатам питания ни за что. Это связано с тем, что Смольный поздно принял новые тарифы, большая часть школ города уже успела заключить контракты на следующий год по рыночным ценам и они оказались значительно ниже расчетов Смольного.



