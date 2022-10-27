Москва выделила инвесторам более 60 гектаров земли на соцобъекты

Москва выделила инвесторам более 60 гектаров земли на соцобъекты
Фото: АГН Москва
В столице появится еще больше школ, поликлиник, детских садов и спортивных залов

В 2022 году Москва предоставила 53 земельных участка, которые отвели на строительство соцобъектов за счет бюджета. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвесторам выделяют земли в безвозмедное пользование в рамках Адресной инвестиционной программы. С начала года заключено 53 договора на 62,3 га земли. Она будет отведена на строительства детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и административного назначения.

На выделенных участках также появится вся необходимая инфраструктура в виде подъездных дорог и инженерных коммуникаций. 

В Щербинке, к примеру, появится образовательный комплекс на 1100 мест площадью 8,7 тысячи квадратов. В поселении Десеновском проходит реконструкция Дома культуры, где разместят студии живописи, хореографические и спортивные залы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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