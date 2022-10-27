Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы
Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
Город превращается в мегаполис

Действующая администрация Москвы во главе с Сергеем Собяниным сделала многое для того, чтобы обеспечить город комфортными условиями – как жителей столицы, так и ее гостей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства указал, что столица испытывает ряд проблем в своем развитии как мегаполиса. Однако действующий мэр успешно решает эти задачи – и на порядок эффективнее, в сравнении со своими коллегами из других стран и мегаполисов.

"Был период, когда здесь нарастали проблемы, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но, все-таки, за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать", – указал российский лидер.

Городские власти, добавил Путин, не забывают и о туристической стороне Москвы. И жители, и гости города могут почувствовать здесь комфорт.

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