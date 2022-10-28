Россиян начали "разводить" коварным способом на деньги через интернет-мессенджеры

Россиян начали "разводить" коварным способом на деньги через интернет-мессенджеры
Rafael Henrique/www.globallookpress.com
Преступники представляются сотрудниками МВД

Телефонные мошенники перешли на интернет-звонки, которые осуществляют через мессенджер WhatsАpp. Недоброжелатель представляется по связи сотрудником правоохранительных органов и заявляет, что ему поручено "расследовать уголовные дела" – такой предлог используется в диалоге с жертвой, чтобы получить доступ к ее личным накоплениям.

Для того, чтобы убедить наивного пользователя, на заставку ставится эмблема МВД, а в качестве разбирательства отправляются в виде скриншотов или скан-файлов якобы материалы уголовного дела.

В "деле" утверждается, что уполномоченными лицами поручено приступить к расследованию кражи персональных данных, из-за которой неким образом пострадали десятки тысяч людей с ущербом в 1,2 миллиарда рублей.

Атакующие звонками мошенники также ссылаются на Центробанк, заявляя, что в Сеть "утекли" личные данные клиентов банков с их телефонами и подписанными договорами – якобы из-за этого и существует риск того, что недоброжелатели, в чем пытается преступник убедить жертву, попытаются лишить граждан личных накоплений.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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